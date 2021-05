Oroscopo Leone, domani 2 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Nella vostra domenica, amici del Leone, verrete ancora una volta colpiti dalle brutte posizioni di Urano e del Sole, che vi causeranno alcune incertezze. Grazie all’aiuto di Marte e della Luna sarà più facile evitare i colpi del destino, grazie alla concretezza che normalmente vi appartiene e che viene accentuata dai loro influssi. Saturno, però, vi riempie la testa di pensieri futili rendendovi distratti in alcune occasioni e poco attenti a quello che vi succede intorno. Occhio anche alla sfera ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 2? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Nella vostra domenica, amici del, verrete ancora una volta colpiti dalle brutte posizioni di Urano e del Sole, che vi causeranno alcune incertezze. Grazie all’aiuto di Marte e della Luna sarà più facile evitare i colpi del destino, grazie alla concretezza che normalmente vi appartiene e che viene accentuata dai loro influssi. Saturno, però, vi riempie la testa di pensieri futili rendendovi distratti in alcune occasioni e poco attenti a quello che vi succede intorno. Occhio anche alla sfera ...

