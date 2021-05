“Noi sappiamo tutto”. Pio e Amedeo, la bomba sulla storia segreta tra la super vip e Raoul Bova. L’attore chiarisce ogni cosa (Di sabato 1 maggio 2021) Nella serata di mercoledì 21 Aprile era stata trasmessa la prima puntata di “Buongiorno mamma!”, la miniserie televisiva di cui Raoul Bova è protagonista. Una serie iniziata dopo poche settimane dalla fine di Svegliati amore mio, l’altra miniserie con protagonisti Sabrina Ferilli e da Ettore Basso. La miniserie è ispirata a una storia vera, interpretata da un bellissimo cast e verrà trasmessa fino al 26 Maggio. All’esordio aveva registrato 3.871.000 con il 18%. La seconda puntata aveva conquistato 3.464.000 spettatori con il 16,2% di share. Abbastanza per far scatenare Pio e Amedeo che ieri hanno avuto Raoul Bova ospite in studio a Felicissima Sera. La coppia non ha perso tempo e gli ha tirato una frecciatina proprio sugli ascolti: “Tu fai il 18%, noi il 21% di share e ci stiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Nella serata di mercoledì 21 Aprile era stata trasmessa la prima puntata di “Buongiorno mamma!”, la miniserie televisiva di cuiè protagonista. Una serie iniziata dopo poche settimane dalla fine di Svegliati amore mio, l’altra miniserie con protagonisti Sabrina Ferilli e da Ettore Basso. La miniserie è ispirata a unavera, interpretata da un bellissimo cast e verrà trasmessa fino al 26 Maggio. All’esordio aveva registrato 3.871.000 con il 18%. La seconda puntata aveva conquistato 3.464.000 spettatori con il 16,2% di share. Abbastanza per far scatenare Pio eche ieri hanno avutoospite in studio a Felicissima Sera. La coppia non ha perso tempo e gli ha tirato una frecciatina proprio sugli ascolti: “Tu fai il 18%, noi il 21% di share e ci stiamo ...

