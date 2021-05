LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: la 4×400 femminile azzurra vola a Tokyo! Più tardi in pista Tortu e Jacobs (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 19.55 Italia che si presenta con Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio, Brayan Lopez e Vladimir Aceti: il più vecchio? 23 anni. 19.52 Sta per partire l’ultima batteria con l’Italia impegnata insieme a Polonia, Gran Bretagna, Germania e Botswana. Per ottenere la qualificazione bisognerà terminare nelle prime due posizioni oppure fare almeno 3:04.78 per togliere alla Francia il tempo di ripescaggio. 19.49 L’Olanda stampa un 3:03.03 e si qualifica per la finale. Secondo il Sudafrica, terzo il Belgio con 3:04.01. 19.48 Male sino a questo momento la Spagna che sprofonda in ultima posizione. 19.47 Adesso in seconda piazza c’è il Sudafrica con il Belgio in agguato. 19.46 L’Olanda è partita forte, mentre il Belgio, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 19.55 Italia che si presenta con Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio, Brayan Lopez e Vladimir Aceti: il più vecchio? 23 anni. 19.52 Sta per partire l’ultima batteria con l’Italia impegnata insieme a Polonia, Gran Bretagna, Germania e Botswana. Per ottenere la qualificazione bisognerà terminare nelle prime due posizioni oppure fare almeno 3:04.78 per togliere alla Francia il tempo di ripescaggio. 19.49 L’Olanda stampa un 3:03.03 e si qualifica per la finale. Secondo il Sudafrica, terzo il Belgio con 3:04.01. 19.48 Male sino a questo momento la Spagna che sprofonda in ultima posizione. 19.47 Adesso in seconda piazza c’è il Sudafrica con il Belgio in agguato. 19.46 L’Olanda è partita forte, mentre il Belgio, ...

