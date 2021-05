Il sondaggio che fa tremare la Lega: Letta ha quasi raggiunto Salvini (Di sabato 1 maggio 2021) Secondo le rilevazioni di Nando Pagnoncelli sugli orientamenti di voto emerge che nel mese di aprile si è assottigliato il vantaggio della Lega (21,9% in calo di 0,6) sul Pd (20,9%, in aumento di 0,6). Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Secondo le rilevazioni di Nando Pagnoncelli sugli orientamenti di voto emerge che nel mese di aprile si è assottigliato il vantaggio della(21,9% in calo di 0,6) sul Pd (20,9%, in aumento di 0,6).

Molly64015188 : RT @muffinio17: Ho appena chiuso il sondaggio sulle scene #EdSer, la classifica è stata stipulata da voi. Domani pubblicherò i risultati ??… - gcarlo62 : @the_highsparrow Calenda dovrebbe fare una domanda a se stesso, come mai dopo mesi che è in campagna elettorale e s… - Franco32656300 : RT @ksnt63: @Franco32656300 @claudio301065 In realtà come Sindaco prenderebbe un po' di più... tutti i voti di FI ItaliaViva e di tanti che… - lmitaupdates : Cogliamo l’occasione per ricordarvi che anche noi stiamo organizzando uno streaming party, ma abbiamo bisogno che r… - LivioGigliuto : #1maggio importante per 2 italiani su 3, ma meno per donne e giovani, che ancora soffrono minori tutele e garanzie.… -