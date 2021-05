GP Jerez: Quartararo pole “diabolica” in MotoGP (Di sabato 1 maggio 2021) “Arriba el Diablo”, cantavano i Litfiba più di vent’anni fa. Il gruppo rock sembra aver previsto le qualifiche della MotoGP per il GP di Jerez, dove “El Diablo” Fabio Quartararo guarda tutti dall’altro. Con una performance impeccabile, il nizzardo di casa Yamaha firma una pole position spaziale. Accanto a lui, in prima fila, Franco Morbidelli compie il miracolo, passando dalla Q1 al secondo tempo. Il terzo incomodo è Jack Miller, che batte per la prima volta quest’anno il compagno di team Francesco Bagnaia. Takaaki Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Alex Rins, Joan Mir e Brad Binder completano la top ten. Delusione per Marc Marquez e Valentino Rossi, entrambi rimasti confinati al Q1. GP Jerez: cosa succede nelle qualifiche della MotoGP? Fin dai primi giri veloci, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) “Arriba el Diablo”, cantavano i Litfiba più di vent’anni fa. Il gruppo rock sembra aver previsto le qualifiche dellaper il GP di, dove “El Diablo” Fabioguarda tutti dall’altro. Con una performance impeccabile, il nizzardo di casa Yamaha firma unaposition spaziale. Accanto a lui, in prima fila, Franco Morbidelli compie il miracolo, passando dalla Q1 al secondo tempo. Il terzo incomodo è Jack Miller, che batte per la prima volta quest’anno il compagno di team Francesco Bagnaia. Takaaki Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Alex Rins, Joan Mir e Brad Binder completano la top ten. Delusione per Marc Marquez e Valentino Rossi, entrambi rimasti confinati al Q1. GP: cosa succede nelle qualifiche della? Fin dai primi giri veloci, ...

