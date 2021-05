Germania sempre più euroscettica: i tedeschi non sono contenti dell’Ue (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – A prima vista potrebbe sembrare strano che a Berlino e dintorni, dove tanto ha beneficiato dell’ingresso nell’euro e nell’Unione Europa, vi sia un partito come AfD che basa la sua campagna per le elezioni di settembre sui temi dell’uscita dall’Ue e del ritorno alla moneta nazionale. In realtà i sentimenti euroscetticismo in Germania sono in forte crescita: un sondaggio condotto dall’autorevole Allensbach Institute rivela una realtà molto diversa da quella “ufficiale”. Come in altre nazioni europee, i tedeschi non sono affatto ad esempio soddisfatti di come l’Ue ha gestito la distribuzione dei vaccini. Solo l’8% ha dichiarato che la Germania abbia tratto benefici dagli acquisti condotti da Bruxelles, mentre il 46% dei rispondenti ritiene che la Germania non abbia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – A prima vista potrebbe sembrare strano che a Berlino e dintorni, dove tanto ha beneficiato dell’ingresso nell’euro e nell’Unione Europa, vi sia un partito come AfD che basa la sua campagna per le elezioni di settembre sui temi dell’uscita dall’Ue e del ritorno alla moneta nazionale. In realtà i sentimenti euroscetticismo inin forte crescita: un sondaggio condotto dall’autorevole Allensbach Institute rivela una realtà molto diversa da quella “ufficiale”. Come in altre nazioni europee, inonaffatto ad esempio soddisfatti di come l’Ue ha gestito la distribuzione dei vaccini. Solo l’8% ha dichiarato che laabbia tratto benefici dagli acquisti condotti da Bruxelles, mentre il 46% dei rispondenti ritiene che lanon abbia ...

