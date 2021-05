Gasly e Tsunoda sulle prove libere a Portimao

(Di sabato 1 maggio 2021) In Portogallo domani domenica 2 maggio, si correrà il Gran Premio di Formula Uno. Ieri venerdì 30 aprile, le scuderie sono scese in pista per le. Anche Alpha Tauri con i suoi piloti ha cercato di totalizzare il tempo migliore anche se sarebbe potuta andare meglio. Al termine delle corsehanno espresso il proprio parere. Hanno dichiarato di essere contenti per come hanno sentito la macchina ma di volere migliorare.: analisi passo gara della Ferrari Cos’hanno dichiarato? Al termine delle corse, i piloti di Alpha Tauri, ...

Giornata difficile per le AlphaTauri sul circuito di Portimao. Dopo alcune performance del tutto positive negli scorsi weekend, Pierree Yukinon sono riusciti a segnare tempi rilevanti. Il pilota francese è riuscito a piazzarsi in sesta posizione nella prima sessione di libere, ma il vento e la pista scivolosa non gli ...Pierreha concluso il suo venerdì in undicesima posizione virtualmente fuori dal Q3 a sette decimi da Lewis Hamilton, Yukiinvece ha pagato mezzo secondo al compagno di box su una pista ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI (SABATO 1° MAGGIO) NUOVO FONDO E NUOVO MUSO PER LA FERRARI: I VANTAGGI FERRARI TERZA FORZA IN PISTA, MA LA MCLAREN E ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVO FONDO E NUOVO MUSO PER LA FERRARI: I VANTAGGI FERRARI TERZA FORZA IN PISTA, MA LA MCLAREN E' IN AGGUATO CHARLES LECLERC: "CONTENTO PER LA SIMULAZIONE DE ...