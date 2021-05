Felicissima Sera | la battuta di Ramazzotti sulla Hunziker

(Di sabato 1 maggio 2021) Ierisi è concluso lo show di Pio e Amedeo,: grande successo per il duo comico che ha avuto come ospite il cantante Eros. Come sempre, Pio e Amedeo gli hanno mostrato degli scatti della sua vita, e quando è arrivata una foto particolare di Michellesi è lasciato andare a unapoco elegante. Quella di ieriè stata l’ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - boobearr_28 : giuro che non apro i social per i prossimi 3 giorni. Ci sono solo commenti sul discorso di felicissima sera mi sono… - delenaobsessjon : felicissima sera sto grande cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

...e Amedeo sulle parole che non si possono più usare ed esprime il proprio disappunto nei confronti di ciò che è stato detto dai comici pugliesi durante la terza ed ultima puntata di. ..., Stefania Orlando sul razzismo e omofobia: 'Ma cosa ne sanno gli uomini?' Pio e Amedeo , durante l'ultima puntata di, hanno affrontato lo spinoso tema del razzismo e ...Ieri sera si è concluso lo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera: grande successo per il duo comico che ha avuto come ospite il cantante Eros ...Una rivelazione piuttosto imbarazzante quella fatta da Eros Ramazzotti in diretta a Felicissima sera: com'era a letto Michelle?