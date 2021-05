F1 GP Portogallo | Davide Valsecchi arriva in camper | ' Ci ho messo tre giorni'

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Davide

Il Sussidiario.net

L'ex pilota di F2,Valsecchi, oggi commentatore tecnico di Sky Sport, ci mostra il camper con cui è arrivato al circuito di Portimao per il GPdi Formula 1 2021, un Volkswagen California che in poco ...(aggiornamento diGiancristofaro) DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming: via alla FP3! (Gp2021) AYRTON SENNA, LE VITTORIE IN FORMULA 1 E LE DONNE: QUEL 1° MAGGIO CAROL ALT? ...Domenica la sfida tra Stings Mantova e Giorgio Tesi Group Pistoia Basket. Il focus sulla formazione dell’ex biancorosso Riccardo Cortese Mantova ha chiuso al nono posto la prima fase del campionato. U ...Diretta Formula 1, qualifiche e FP3 live del Gp Portogallo 2021 Portimao, oggi sabato 1 maggio: orario, tempi e classifica delle due sessioni.