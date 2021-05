Ducati in dialogo con Gresini e VR46

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) Il mercato della MotoGP 2022 è già cominciato, ma per una volta, non si parla di piloti. Il direttore sportivo diPaolo Ciabatti ha ammesso che la casa bolognese ha avviato dei colloqui conRacing e, per valutare un accordo con una delle due squadre, oppure entrambe. “Non abbiamo mai nascosto l’idea che ci piacerebbe avere due team indipendenti per il prossimo anno“, ha dichiarato Ciabatti ai microfoni di Sky. “Stiamo parlando con, ma è troppo presto per dire quello che faremo“.2022:? Sarà la domanda che accompagnerà il paddock per gran parte della stagione. La casa di Borgo Panigale vuole proseguire con il regime attuale, che vede schierare la maggior parte delle moto in pista nella ...