Advertising

gazzettaparma : Droga in pronta consegna, pusher condannato - Sarah95246506 : RT @heyouitsale: Questo programma è una droga, ogni puntata sempre più bello e divertente. Giulia impeccabile, spigliata, con la battuta pr… - Anaid703 : RT @heyouitsale: Questo programma è una droga, ogni puntata sempre più bello e divertente. Giulia impeccabile, spigliata, con la battuta pr… - BarbaCarmela : RT @heyouitsale: Questo programma è una droga, ogni puntata sempre più bello e divertente. Giulia impeccabile, spigliata, con la battuta pr… - Ivana69325464 : RT @heyouitsale: Questo programma è una droga, ogni puntata sempre più bello e divertente. Giulia impeccabile, spigliata, con la battuta pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga pronta

ilmessaggero.it

...a correre in soccorso delle sorellastre a ogni singolo capriccio. La vita della ragazza ...eredità e che la matrigna ha trasformato in un sordido bordello e in una base per lo spaccio di. ...Può sembrare una piccola quantità ma questa, molto diffusa in Oriente, è una delle più potenti droghe sintetiche in circolazione in Europa. Il pusher, un nigeriano di 38 anni, aveva con sè ...Esce dall’autostrada con un carico di droga e trova i carabinieri pronti a fermarlo. Un semplice controllo che ha fatto scoprire quasi mezzo chilo di cocaina e 35 grammi di hashish. A tradire quello c ...Girava intorno alla stazione. Ma non aspettava un treno. Sono stati gli uomini della Antidroga della squadra mobile della questura a arrestare un nigeriano che in piazzale Dalla Chiesa è stato trovato ...