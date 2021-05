Diritti tv: Sky si prende Bundesliga e Ligue 1 (Di sabato 1 maggio 2021) Sky si conferma la casa del calcio internazionale. Pochi giorni dopo l’acquisizione dei Diritti tv riguardanti la serie B dal 2921 al 2024, la nota emittente satellitare ha annunciato che trasmetterà per i prossimi tre anni nuovamente laBundeskiga e la new entry Ligue 1. Diritti tv: cosa si vedrà su Sky? Oltre ai tre campionati esteri(Premier League, Bundesliga e Ligue 1), nel triennio 2021/2024 su Sky si potranno vedere circa 400 match a stagione tra Champions League , Europa League, Conference League, oltre ai motori, il basket, il golf, il tennis e molto altro. Per di più, l’emittente televisiva trasmetterà le due finali di Europa League e Champions League (26 e 29 maggio) e tutte le 51 partite dell’Europeo, in programma dal 11 giugno all’11 luglio. Sky regala 3 mesi di calcio agli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Sky si conferma la casa del calcio internazionale. Pochi giorni dopo l’acquisizione deitv riguardanti la serie B dal 2921 al 2024, la nota emittente satellitare ha annunciato che trasmetterà per i prossimi tre anni nuovamente laBundeskiga e la new entry1.tv: cosa si vedrà su Sky? Oltre ai tre campionati esteri(Premier League,1), nel triennio 2021/2024 su Sky si potranno vedere circa 400 match a stagione tra Champions League , Europa League, Conference League, oltre ai motori, il basket, il golf, il tennis e molto altro. Per di più, l’emittente televisiva trasmetterà le due finali di Europa League e Champions League (26 e 29 maggio) e tutte le 51 partite dell’Europeo, in programma dal 11 giugno all’11 luglio. Sky regala 3 mesi di calcio agli ...

