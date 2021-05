Crystal Palace – Manchester City 1 maggio 2021 ore 12:30 (Di sabato 1 maggio 2021) Il Crystal Palace ha perso 13 degli ultimi 17 incontri di Premier League, non riuscendo a segnare in 10 occasioni (2 vittorie, 2 pareggi). L’ultima sconfitta del Manchester City a Selhurst Park è stata per 2-1 il 6 aprile 2015. Ecco a che punto sono le squadre prima di Crystal Palace – Manchester City. Crystal Palace – Manchester City: cosa aspettarci da questa partita? Il difensore del Crystal Palace Gary Cahill è tornato in lizza dopo aver risolto un problema minore. Tuttavia, Mamadou Sakho, Nathan Ferguson e Connor Wickham non sono ancora pronti per il ritorno. Il difensore del Manchester City John Stones ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Ilha perso 13 degli ultimi 17 incontri di Premier League, non riuscendo a segnare in 10 occasioni (2 vittorie, 2 pareggi). L’ultima sconfitta dela Selhurst Park è stata per 2-1 il 6 aprile 2015. Ecco a che punto sono le squadre prima di: cosa aspettarci da questa partita? Il difensore delGary Cahill è tornato in lizza dopo aver risolto un problema minore. Tuttavia, Mamadou Sakho, Nathan Ferguson e Connor Wickham non sono ancora pronti per il ritorno. Il difensore delJohn Stones ...

