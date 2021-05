Covid, variante brasiliana in un paziente già vaccinato: l'uomo è in terapia intensiva (Di sabato 1 maggio 2021) E' sempre allarme varianti Covid in Italia. Dopo la scoperta dei primi contagi legati a quella indiana , ora un nuovo caso a Palermo di variante brasiliana. Oltretutto su paziente che aveva già ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) E' sempre allarme variantiin Italia. Dopo la scoperta dei primi contagi legati a quella indiana , ora un nuovo caso a Palermo di. Oltretutto suche aveva già ...

TgLa7 : #Covid: identificata variante brasiliana in vaccinato ++ L'anziano aveva ricevuto anche seconda dose di Pfizer a Palermo - Agenzia_Ansa : Identificata la variante brasiliana in una persona vaccinata. L'anziano aveva ricevuto anche la seconda dose di Pfi… - fattoquotidiano : Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Identificata la variante brasiliana in una persona vaccinata. L'anziano aveva ricevuto anche la seconda dose di Pfizer a… - F7Federica : RT @Agenzia_Ansa: Identificata la variante brasiliana in una persona vaccinata. L'anziano aveva ricevuto anche la seconda dose di Pfizer a… -