Ultime Notizie dalla rete : Covid 365 Covid: 365/a Festa di Sant'Efisio tra pioggia e restrizioni Nonostante la pioggia e le restrizioni da zona rossa, in tanti non sono voluti mancare questa mattina a Cagliari alla 365/a Festa di Sant'Efisio, la più importante della Sardegna che per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, si svolge in forma ridotta e in un solo giorno. Una Festa ridotta all'osso, un ...

La preghiera dell’infermiera del Ss. Trinità a Efisio: “Aiutaci a sconfiggere il Covid” Anna Loriga è stata l'infermiera che accolse il primo paziente positivo, oltre un anno fa. Dopo la preghiera dell'anno scorso, il bis: "Ti invoco, caro Efisietto. Ci hai liberato dalla peste, ora libe ...

