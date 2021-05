Conte: “Quando presi la Juve non c’era un indirizzo. Con l’Inter la scelta più difficile, in tanti si sarebbero nascosti dietro la storia” (Di sabato 1 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato della vittoria dell’Inter rispondendo alla domanda sul paragone col vincere a Torino con la Juventus: “Sono due situazioni di difficoltà enorme. Alla Juve arrivai dopo la promozione col Siena e la Juve arrivò settima. Non c’era una visione, un indirizzo, sono stato fortunato perché ho trovato un presidente tifoso e siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario. Eravamo partiti senza i favori del pronostico e abbiamo battuto il Milan di Ibrahimovic e l’Inter del Triplete. Con l’Inter ho fatto la scelta più difficile, tanti si sarebbero nascosti dietro la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Antonioha parlato della vittoria delrispondendo alla domanda sul paragone col vincere a Torino con lantus: “Sono due situazioni di difficoltà enorme. Allaarrivai dopo la promozione col Siena e laarrivò settima. Nonuna visione, un, sono stato fortunato perché ho trovato undente tifoso e siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario. Eravamo partiti senza i favori del pronostico e abbiamo battuto il Milan di Ibrahimovic edel Triplete. Conho fatto lapiùsila ...

