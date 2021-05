"Chi sono i nuovi Mussolini e Stalin del politicamente corretto". Addio al diritto di critica (Di sabato 1 maggio 2021) Quando si pensa alla dittatura si pensa a Mussolini, a Hitler, a Stalin o, per i più esotici, a Pol Pot o a Bokassa. Viviamo in una democrazia, dove la libertà di stampa è garantita e ognuno può dire quello che vuole. Almeno questo è quello che si pensa. Non sono più i poveri giornali ormai che rappresentano la stampa, la loro tiratura e i loro lettori sono ormai ridotti a pochi anziani che ripetono un rito quotidiano che li accompagna da una vita e da pochi altri. L'informazione libera ormai è su altri canali, su schermi più o meno grandi dove chiunque può attingere e farsi le proprie idee. L'importante è che queste idee siano coerenti con un codice etico, un modello di pensiero politicamente corretto; quanto è moralmente corrotto un approccio di questo tipo. Si chiudono canali social ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Quando si pensa alla dittatura si pensa a, a Hitler, ao, per i più esotici, a Pol Pot o a Bokassa. Viviamo in una democrazia, dove la libertà di stampa è garantita e ognuno può dire quello che vuole. Almeno questo è quello che si pensa. Nonpiù i poveri giornali ormai che rappresentano la stampa, la loro tiratura e i loro lettoriormai ridotti a pochi anziani che ripetono un rito quotidiano che li accompagna da una vita e da pochi altri. L'informazione libera ormai è su altri canali, su schermi più o meno grandi dove chiunque può attingere e farsi le proprie idee. L'importante è che queste idee siano coerenti con un codice etico, un modello di pensiero; quanto è moralmente corrotto un approccio di questo tipo. Si chiudono canali social ...

il_pucciarelli : Dopodiché, sono chiaramente prese di posizioni ideologiche, ma nel peggior senso del termine. Fa quindi piacere con… - CarloStagnaro : A chi ieri diceva '500k in un giorno non sono 500k al giorno': intanto sono due giorni. Vediamo se la settimana pro… - AzzolinaLucia : Oggi tanti lavoratori e lavoratrici sono in difficoltà e a loro va il mio pensiero. Bisognerà ricostruire come se… - BunnyWangji : RT @see_lallero: Io sono rimasto al 'quando vi chiamano frocio voi sorridete'. Sapete, Pio e Amedeo, a 24 anni io ho sorriso a chi mi ha ur… - kalyaMail : RT @BelpietroTweet: Il risultato di non aver azzerato il parlamentino: l'ennesima bomba, innescata dall'uso disinvolto di un teste che rila… -