Bufera arbitri, la denuncia: «Giudizi truccati per andare in Serie A»

Potrebbe abbattersi una Bufera in merito agli arbitri e alle valutazioni per arrivare in Serie A: la denuncia di Minelli e Baroni Daniele Minelli e Niccolò Baroni hanno denunciato alla Procura di Roma un meccanismo per gonfiare i Giudizi degli arbitri e manipolare le graduatorie per andare in Serie A. Lo riporta Repubblica. «Nel plico di sette pagine la denuncia di Giudizi post-partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di qualche fischietto in Serie A, tra cui quello di Spezia-Chievo dello scorso campionato di Serie B, e decretare invece la dismissione di altri, e dell'esistenza di una chat segreta tra i componenti della Commissione ...

