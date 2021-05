Benevento, Inzaghi: «Mancata espulsione di Bennacer? Qualcuno ne parli» (Di sabato 1 maggio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni a DAZN: GARA – «Chiaro che con il Milan soffri ma se fai 14 tiri a San Siro e 4-5 parate di Donnarumma significa che hai dimostrato carattere senza pensare a difendersi, era quello che volevo. Anche Montipò ha fatto delle buone parate ma siamo rimasti sempre in partita convinti che domenica sarà la nostra gara». SALVEZZA – «L’umore nello spogliatoio non è quello del girone d’andata ma la squadra questa sera ha dato ottime risposte. Sapevamo di non poter tenere il ritmo dell’andata, stiamo cercando di recuperare tutti perché domenica sarà una gara importante». DOPPIO GIALLO A ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Filippo, tecnico del, ha parlato nel post partita del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni Filippo, tecnico del, ha parlato nel post partita del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni a DAZN: GARA – «Chiaro che con il Milan soffri ma se fai 14 tiri a San Siro e 4-5 parate di Donnarumma significa che hai dimostrato carattere senza pensare a difendersi, era quello che volevo. Anche Montipò ha fatto delle buone parate ma siamo rimasti sempre in partita convinti che domenica sarà la nostra gara». SALVEZZA – «L’umore nello spogliatoio non è quello del girone d’andata ma la squadra questa sera ha dato ottime risposte. Sapevamo di non poter tenere il ritmo dell’andata, stiamo cercando di recuperare tutti perché domenica sarà una gara importante». DOPPIO GIALLO A ...

