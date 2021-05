Beach volley | World Tour 2021 Cancun3 Strepitosi Rossi Carambula | seconda semifinale e Tokyo sempre più vicina!

(Di sabato 1 maggio 2021) Un altro passo verso, un’altraconquistata: Adrianed Enriconon si fermano più e conquistano una vittoria dal peso specifico altissimo nel quarto di finale del terzo torneo 4 stelle di Cancun in Messico battendo 2-1 Kantor/Losiak, nientemeno che la coppia che li seguiva da vicinissimo nella classifica del ranking olimpico dove gli azzurri faranno un altro balzo in avanti lunghissimo. Partita bella, emozionante, divertente e a tratti anche spettacolare, con gli azzurri che ancora una volta dimostrano di possedere un mix straordinario di condizione e determinazione, una fame che fa la differenza quando la posta in palio èpiù alta. Nel primo set si gioca punto a punto, e nel finale a fare la differenza ancora una volta è la sky ball che regala l’ace decisivo agli ...

Una targa in memoria del dipendente della Bari Multiservizi scomparso a causa del Covid BARI - Saranno intitolati a Luca Tarquinio Coletta i campetti di beach volley situati nell'area a verde di Torre Quetta: lo ha deciso nei giorni scorsi la giunta comunale accogliendo la proposta formulata dal presidente della Bari Multiservizi di dedicare lo spazio