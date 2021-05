Barcellona | Koeman squalificato per 2 turni L’olandese | “Sanzione davvero esagerata”

(Di sabato 1 maggio 2021) Per le prossime due partite di campionato ildovrà far a meno del proprio allenatore Ronaldè statodal giudice sportivo, a seguito dell’espulsione ricevuta nella gara contro il Granada. Il tecnico dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro il Valencia, ha detto la sua su questa vicenda. “Faremo appello perché penso sia unaper aver detto “Che personaggio”. Prendi due giornate per dire questa frase, allora se insulti veramente ne prendi venti. Faremo ricorso, domani non potrò stare in panchina ma abbiamo uno staff preparato e supereremo la cosa”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In attesa delle inseguitrici Real,e Siviglia, Simeone allunga in vetta portandosi a +5 dal suo Zidane -e a + 6 da Lopetegui. Partono fortissimo i colchoneros che al 16' sbloccano ...Ronaldparla della sua prima stagione al: ecco le dichiarazioni del tecnico su Messi e De Jong Ronaldè stato intervistato da Der Telegraaf. Le sue dichiarazioni. MESSI- "...La partita Valencia - Barcellona del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga ...Ronald Koeman è stato intervistato da Der Telegraaf. Le sue dichiarazioni raccolte da CalcioNews24.com. MESSI BARCELLONA – «Non mi ha mai mostrato per un momento che non voleva unirsi a me nel progett ...