Balotelli entra | segna una doppietta e il Monza batte la Salernitana e rivede la Serie A

(Di sabato 1 maggio 2021) La sfida traera destinata a finire un pareggio, uno scontro diretto d’alta classifica dove magari il punto non dispiace a nessuno. Ma poi dalla panchina degli ospiti si alza Marioal 79? e cambia del tutto la partita.dopo pochi istanti sfruttando una respinta del portiere, poi chiude la sfida nel recupero con un gol da attaccante d’area di rigore per il 3-1 finale. Ilera passato in vantaggio ad inizio ripresa con Frattesi, poi Gondo ha pareggiato i conti pochi minuti dopo. Quindi stabile la parità fino all’ingresso in campo di, che ha indirizzato la sfida. Una vittoria che, unita alla sconfitta in casa del Lecce per 3-1 ad opera del Cittadella, riapre i giochi per la promozione. A tre giornate dal termine, ...