Aurora Ramazzotti dopo il monologo di Pio e Amedeo | “Mi dispiace ma devo dirlo”

(Di sabato 1 maggio 2021) Ildi Pio enon piace ad, che si sfoga sui social: di seguito vi riportiamo le sue parole Ieri sera è andata in onda la terza ed ultima puntata di Felicissima sera, programma televisivo con protagonisti Pio e. La trasmissione è stata un autentico successo. Ben quattro milioni di telespettatori L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Non c'è nulla da ridere nel monologo fatto dai due comici pugliesi a Felicissima Sera. La figlia di Michelle Hunziker prende ...... ma sul palco di Felicissima sera , insieme all'ex marito Eros, c'è anche lei. I due ... storico compagno di una giovanissima Michelle negli anni 90 e padre di. "Le urla di Mara ...Il monologo di Pio e Amedeo non piace ad Aurora Ramazzotti, che si sfoga sui social: di seguito vi riportiamo le sue parole ...L'influencer Aurora Ramazzotti prende le distanze dal monologo sulle "parole proibite" del duo comico, andato in scena nell'ultima serata dello show di Canale 5 Felicissima Sera.