Vallefoglia | due comuni ancora in arancio scuro | appello del centrodestra alla Regione | ' Date aiuti alle attività'

Advertising

RadioIncontroPs : ?? La Megabox Vallefoglia strappa un punto d'oro sul campo dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo e si mantiene al terzo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vallefoglia due

corriereadriatico.it

- Un aiuto per le attività economiche dei comuni coinvolti dalle ulteriori restrizioni. E' questo l'appello fatto dal gruppo Centrodestra perrivolto alla Regione Marche per chiedere sostegno agli esercizi dei comuni di, Montelabbate e Cerreto d'Esi, visto le nuove disposizioni per il prolungamento della zona ...La Lpm Bam Mondovì rimonta e vince al PalaManera controe trovapunti d'oro, che le consentono di agganciare Roma in vetta alla classifica della Pool Promozione di Serie A2. Le parole di Francesca Scola , tra le protagoniste del successo ...VALLEFOGLIA - Un aiuto per le attività economiche dei comuni coinvolti dalle ulteriori restrizioni. E’ questo l’appello fatto dal gruppo Centrodestra per Vallefoglia ...La regione ha un Rt ormai stabile intorno allo 0,82, ma la curva non flette più. E gli esperti avvertono: "Dovremo stare molto attenti ai segnali di risalita" ...