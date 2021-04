Vaccinato il sindaco di Codogno | appartiene alla categoria dei fragili

(Di venerdì 30 aprile 2021) Prima dose di vaccino anche per ildie presidente della Provincia, Francesco Passerini: mercoledì è stato sottoposto all'inoculazione di Pzifer a Milano. Passerini ha 35 anni, ma non ...

Prima dose di vaccino anche per ildi Codogno e presidente della Provincia, Francesco Passerini: mercoledì è stato sottoposto ... Dopo un'attenta anamnesi e un check up, è stato: la ...Stando ai dati del Robert Koch Institut, è statofinora con la prima dose il 25,9% della ... Dal 1 luglio, annuncia ilBill de Blasio, sarà 'completamente aperta'. 'Il nostro piano è ...Ad oggi la Campania ha ancora 207mila vaccini in meno rispetto alla popolazione. E’ uno scandalo nazionale di cui nessuno parla. Incredibilmente nella regione a più alta densità abitativa d’Italia, so ...Prenotazione vaccini Covid. Si apre a un'altra fascia d'età nel Lazio. E si scende sotto i 50 anni. Nessun altra Regione è così avanti con l'agenda ...