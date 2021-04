Uomini e Donne, anticipazioni 30 aprile: Samantha si riappacifica con Alessio? (Di venerdì 30 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 30 aprile: ecco come si concluderà la settimana. Uomini e Donne, anticipazioni 30 aprile: Samantha ha pianto per Alessio … Oggi come andrà? Nella puntata di ieri abbiamo visto che Federica ha deciso di andarsene, lasciando il corteggiamento di Massimiliano Mollicone (qualcosa del genere era previsto). Samantha Curcio è scoppiata in lacrime per un’esterna andata male con Alessio Cennicola. Il corteggiatore si è risentito per l’atteggiamento della tronista, la quale ha sottolineato di non aver ancora evidentemente le idee chiare. Oggi andrà meglio? Come si evolverà il rapporto tra Patrizia e Fulvio? Questo pomeriggio i due neo-protagonisti del Trono Over ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 30 aprile 2021)30: ecco come si concluderà la settimana.30ha pianto per… Oggi come andrà? Nella puntata di ieri abbiamo visto che Federica ha deciso di andarsene, lasciando il corteggiamento di Massimiliano Mollicone (qualcosa del genere era previsto).Curcio è scoppiata in lacrime per un’esterna andata male conCennicola. Il corteggiatore si è risentito per l’atteggiamento della tronista, la quale ha sottolineato di non aver ancora evidentemente le idee chiare. Oggi andrà meglio? Come si evolverà il rapporto tra Patrizia e Fulvio? Questo pomeriggio i due neo-protagonisti del Trono Over ...

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - Poldina13 : RT @robersperanza: Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sa… - DaniaFalzolgher : RT @Laura__3012: Verso il 1° maggio 'non rinunciamo a costruire 'una società di liberi e uguali', non rinunciamo a guidare la lotta degli… -