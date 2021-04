Uomini e Donne 30 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. L’appuntamento di oggi, venerdì 30 aprile, dovrebbe dare maggiore spazio al Trono classico. I tronisti sono infatti sempre più vicini alla fatidica scelta: maggio è il mese propizio, quando verrà messo un punto ai percorsi dei tre ragazzi. Ma non tutti hanno le idee chiare. Se Massimiliano, il tronista romano, sembra molto preso dalle corteggiatrici rimaste per lui, tre in tutto, Samantha deve ancora capire se perdonare Alessio Cennicola dopo l’ultimo acceso diverbio. Anche Massimiliano ieri ha avuto un confronto con Federica, che ha deciso di lasciare lo studio. Al centro dello studio potrebbe sedere poi l’ultimo dei protagonisti del Trono classico: ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima puntata settimanale di, nuovi colpi di scena. L’appuntamento di, venerdì 30, dovrebbe dare maggiore spazio al. I tronisti sono infatti sempre più vicini alla fatidica scelta: maggio è il mese propizio, quando verrà messo un punto ai percorsi dei tre ragazzi. Ma non tutti hanno le idee chiare. Se Massimiliano, il tronista romano, sembra molto preso dalle corteggiatrici rimaste per lui, tre in tutto, Samantha deve ancora capire se perdonare Alessio Cennicola dopo l’ultimo acceso diverbio. Anche Massimiliano ieri ha avuto un confronto con Federica, che ha deciso di lasciare lo studio. Al centro dello studio potrebbe sedere poi l’ultimo dei protagonisti del: ...

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - Mimmi05506623 : RT @TB33168532: Momenti Sangiulia:???????? Momenti Rosa e Deddy: Ma come stanno pompando Deddy, usa solo la relazione, non siamo a uomini e d… - AlbertoEnricoA2 : RT @robersperanza: Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sa… -