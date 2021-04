Todaro e Isoardi | è finita dopo Ballando | “Perché non ha funzionato”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il ballerino di Milly Carlucci non ha mantenuto alcun rapporto con l'ex conduttrice Rai L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

WowNotizie : Bacio tra Todaro e la Isoardi a Ballando con le stelle e tanta emozione. Lacrime per Raimondo emotivamente provato. -

Ultime Notizie dalla rete : Todaro Isoardi

Il ballerino di Milly Carlucci non ha mantenuto alcun rapporto con l'ex conduttrice ...Suo partner era Raimondo, lo stesso di Elisanell'ultima edizione. Di loro due si è chiacchierato molto. "Forse sono stata l'unica che non si è innamorata di Raimondo. È una battuta, ...L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle verrà ricordata, tra le tante cose, per l’intesa speciale che si è creata tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, rispettivamente maestro e allieva. I due hanno ...L'ultimo scatto sui social di Raimondo Todaro ha infatti impazzire il web: la sua nuova passione spiazza tutti, di cosa si tratta?