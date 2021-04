Squarcio pazzesco in un punto proibito Veline | lo stacchetto più spinto | roba da restarci secchi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tenetevi molto forte. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 29 aprile. Siamo su Canale 5, a Striscia la Notizia, il tg satirico Mediaset. E perché mai bisogna tenersi molto forte? Perché lodelleè semplicemente da sballo. In primis per come sono vestite. Eccole, le meravigliose Mikaela Neaze Silva e Shayla Gatta, la coppia dipiù longeve nella storia di Striscia. Eccole danzare sul bancone del tg satirico fasciate in un tubino nero, cortissimo, inguinale, e che offre soprattutto una specie diverticale che passa, pericolosamente, in mezzo ai seni. Insomma,da impazzire in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata, ecco il servizio su Carlo Conti, nel mirino di "Spetteguless". Poi il classico "Striscia il Cartellone" e "Visti da voi", ...