Returnal non permette di salvare durante le sessioni di gioco

Returnal è un ottimo gioco, a quanto pare, e su Metacritic l'esclusiva PS5 ha un Metascore di 86. Tuttavia è stato notato un particolare punto critico: le sessioni di gioco sono abbastanza lunghe e non c'è modo di salvare nel mezzo. Questo ha scatenato alcune discussioni su Twitter, con i fan e i recensori che hanno commentato la decisione di omettere una funzione di salvataggio a metà partita. Alcuni dicono che Returnal è un roguelite e riuscire a salvare nel bel mezzo di una run non si adatta al genere. Con il lancio di oggi, Sony ha pubblicato una patch del day one che introduce miglioramenti su tutta la linea. Tuttavia, i Quicksave non fanno parte dell'aggiornamento pianificato.

