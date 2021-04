Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la prima settimana dalla riapertura del 26 aprile i dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità confermano una generale stabilità nei contagi con l'indice Rt cresciuto ma solo dello 0,02, a quota 0,87. Non cambia quindi granché la cartina dell'Italia dove prevale ancora il giallo. La Valle d'Aosta è l'unica che vede peggiorare la propria situazione, passando dall'arancione al Rosso. Migliora invece la Sardegna che da rossa torna in arancione. Tutto come prima per le altre regioni. zona BIANCA: nessuna zona ROSSA RAFFORZATO: nessuna zona ROSSA: Valle d'Aosta zona arancione SCURO Nessuna zona arancione: Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Puglia zona gialla Abruzzo Prov. ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la prima settimana dalla riapertura del 26 aprile i dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità confermano una generale stabilità nei contagi con l'indice Rt cresciuto ma solo dello 0,02, a quota 0,87. Non cambia quindi granché la cartina dell'dove prevale ancora il giallo. La Valle d'Aosta è l'unica che vede peggiorare la propria situazione, passando dall'al Rosso. Migliora invece la Sardegna che da rossa torna in. Tutto come prima per le altre regioni.BIANCA: nessunaROSSA RAFFORZATO: nessunaROSSA: Valle d'AostaSCURO Nessuna: Sardegna Sicilia Calabria Basilicata PugliaAbruzzo Prov. ...

