Pranzi, spostamenti, orari dei negozi. Cosa si può fare (e cosa no) nel weekend del 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) cosa si può fare nel giorno della festa dei lavoratori, sabato 1 maggio? Dopo le riaperture decise la scorsa settimana, ci sarà maggiore scelta rispetto allo scorso 25 aprile. Da lunedì 26 aprile infatti, la maggior parte delle regioni italiane sono entrate in zona gialla, anche se rimane ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono rimaste arancioni solo Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta mentre la Sardegna è l’unica regione in zona rossa. cosa si può fare e cosa no il 1 maggio spostamenti tra regioni – Gli spostamenti tra regioni gialle sono liberi. Per entrare o uscire da regioni in zona arancione o zona ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)si puònel giorno della festa dei lavoratori, sabato 1? Dopo le riaperture decise la scorsa settimana, ci saràre scelta rispetto allo scorso 25 aprile. Da lunedì 26 aprile infatti, lar parte delle regioni italiane sono entrate in zona gialla, anche se rimane ancora in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono rimaste arancioni solo Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta mentre la Sardegna è l’unica regione in zona rossa.si puòno il 1tra regioni – Glitra regioni gialle sono liberi. Per entrare o uscire da regioni in zona arancione o zona ...

Advertising

globalistIT : - palermomaniait : Primo maggio: regole per pranzi, visite e spostamenti - - infoitinterno : 1 maggio zona gialla, arancione e rossa: regole per pranzi, visite e spostamenti - fisco24_info : 1 maggio zona gialla e rossa, regole weekend: cosa si può fare: Zona rossa, arancione e gialla: le regole in vigore… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Pranzi, spostamenti e visite: cosa si può fare e cosa no nel weekend dell’1 maggio -