Pompei, Grazia muore a 24 anni in circostanze misteriose. Cosa è successo? (Di venerdì 30 aprile 2021) Grazia Severino avrebbe compiuto oggi 24 anni, invece ha perso la vita in circostanze ancora non del tutto chiare, a poche ore dal suo compleanno. Inizialmente si era pensato all’ipotesi di una violenza sessuale culminata in un omicidio, ma ora gli inquirenti non si sentono di escludere qualsiasi pista, non escludendo neppure il suicidio. Grazia è stata trovata nel cortile dei box auto di un palazzo a 400 metri dalla basilica-santuario della Madonna del Rosario, dopo una caduta dal quarto piano. Entrambe le caviglie erano fratturate e sul corpo aveva diverse ferite da arma da taglio. Ora la procura non esclude possa trattarsi di ferite auto-inferte, anche se le dinamiche non sono ancora del tutto chiare perché il corpo presenta anche quelli che sembrerebbero dei segni di violenza sessuale. È per questo che ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 aprile 2021)Severino avrebbe compiuto oggi 24, invece ha perso la vita inancora non del tutto chiare, a poche ore dal suo compleanno. Inizialmente si era pensato all’ipotesi di una violenza sessuale culminata in un omicidio, ma ora gli inquirenti non si sentono di escludere qualsiasi pista, non escludendo neppure il suicidio.è stata trovata nel cortile dei box auto di un palazzo a 400 metri dalla basilica-santuario della Madonna del Rosario, dopo una caduta dal quarto piano. Entrambe le caviglie erano fratturate e sul corpo aveva diverse ferite da arma da taglio. Ora la procura non esclude possa trattarsi di ferite auto-inferte, anche se le dinamiche non sono ancora del tutto chiare perché il corpo presenta anche quelli che sembrerebbero dei segni di violenza sessuale. È per questo che ...

LegaSalvini : Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napo… - ilriformista : L'orrore in un garage nel Napoletano #GraziaSeverino #Pompei - fanpage : Domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. È stata violentata e uccisa, l'ennesimo femminicidio in Italia - QuotidianPost : Pompei, Grazia muore a 24 anni in circostanze misteriose. Cosa è successo? - moriggi : RT @LegaSalvini: Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napoli), av… -