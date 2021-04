Pa, Mantovani (Cida): “Quote smart working fissate per legge non hanno senso” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non ha molto senso fissare per legge una quota di smart working all’interno della Pa, ma le Quote devono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che consentano ai dirigenti stessi di prendere delle decisioni”. Così il presidente di Cida e Manageritalia, Mario Mantovani, commenta con Adnkronos/Labitalia la novità introdotta nel decreto Proroghe, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che cancella il riferimento all’obbligo del 50% di lavoro in smartworking per i dipendenti pubblici e l’abbassamento al 15% della quota minima di lavoratori che potranno avvalersi dello smart working nei Pola, i piani organizzativi del lavoro agile che devono essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non ha moltofissare peruna quota diall’interno della Pa, ma ledevono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che consentano ai dirigenti stessi di prendere delle decisioni”. Così il presidente die Manageritalia, Mario, commenta con Adnkronos/Labitalia la novità introdotta nel decreto Proroghe, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che cancella il riferimento all’obbligo del 50% di lavoro inper i dipendenti pubblici e l’abbassamento al 15% della quota minima di lavoratori che potranno avvalersi dellonei Pola, i piani organizzativi del lavoro agile che devono essere ...

