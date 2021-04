MotoGP | Aleix Espargarò e un’Aprilia sempre più incisiva Miglior passo in assoluto Obiettivo top5 e sogno podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) La prima giornata di prove libere dellaè andata in archivio a Jerez de la Frontera con un bilancio estremamente positivo in casa Aprilia, che può guardare con grande ottimismo al prosieguo del weekend andaluso grazie ad unin grande spolvero. Il 31enne catalano ha cominciato col piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista di qualifiche e gara. La casa di Noale, dopo un avvio di stagione molto incoraggiante in termini di prestazioni, potrebbe finalmente raccogliere qualcosa di importante anche dal punto di vista dei risultati per quanto visto nelle prime due sessioni di libere sul tracciato iberico.ha chiuso le FP1 in seconda posizione e le FP2 in terza piazza, a quattro decimi di distacco dal...