Morte Grazia Severino: niente violenza sessuale, si apre la pista del suicidio (Di venerdì 30 aprile 2021) Grazia Severino non ha subito violenze sessuali. Si apre l'ipotesi del suicidio, la ragazza soffriva di anoressia Proseguono le indagini inerenti la Morte di Grazia Severino, si apre la pista del suicidio. La ragazza, una studentessa di quasi 24 anni, era stata trovata priva di sensi e agonizzante a Pompei, in un vialetto che conduce ai garage di un edificio in via Carlo Alberto. La ragazza è stata trasportata all'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Le ipotesi intorno alla Morte di Grazia Severino Inizialmente si era ipotizzato che Grazia Severino potesse essere morta a ...

