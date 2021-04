LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Playoff Eurolega in DIRETTA: comincia gara-4 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 2-6 Un solo libero per Punter, che sbaglia il suo primo libero dei Playoff. Milano sta attaccando molto il ferro in questo avvio. Punter si prende il fallo di Reynolds e va in lunetta. 2-5 Anche Delaney non sbaglia dalla lunetta. Ottimo inizio dell’americano. 2-3 Due liberi di Reynolds. Il Bayern si sblocca dalla lunetta. 0-3 SUBITO LA TRIPLA DI DELANEY! 20.45: SI comincia! 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Cinque minuti all’inizio di una partita fondamentale per Milano. 20.36: Il migliore di Milano è stato Malcolm Delaney con 18 punti. L’Olimpia, però, si aspetta segnali importanti da Gigi Datome, apparso in ripresa dopo un periodo negativo. Messina avrà bisogno anche di uno Zach LeDay ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 Un solo libero per Punter, che sbaglia il suo primo libero deista attaccando molto il ferro in questo avvio. Punter si prende il fallo di Reynolds e va in lunetta. 2-5 Anche Delaney non sbaglia dalla lunetta. Ottimo inizio dell’americano. 2-3 Due liberi di Reynolds. Ilsi sblocca dalla lunetta. 0-3 SUBITO LA TRIPLA DI DELANEY! 20.45: SI! 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Cinque minuti all’inizio di una partita fondamentale per. 20.36: Il migliore diè stato Malcolm Delaney con 18 punti. L’, però, si aspetta segnali importanti da Gigi Datome, apparso in ripresa dopo un periodo negativo. Messina avrà bisogno anche di uno Zach LeDay ...

Advertising

OA_Sport : OLIMPIA MILANO A CACCIA DELLE FINAL FOUR! Seguite con noi la DIRETTA DI GARA-4 tra Bayern ed Olimpia. Secondo match… - infoitsport : LIVE EL - Gara 4 tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, diretta testuale - infoitsport : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-4 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - fabiocavagnera : GAME DAY Aggredire dalla palla a due. Per seminare incertezza, per far evaporare il fantasma di gara-5. Per le Fina… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Aggredire dalla palla a due. Per seminare incertezza, per far evaporare il fantasma di gara-5. Per le Fina… -