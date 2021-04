Laura Torrisi in ospedale per l’ennesimo ricovero “pensavo di aver chiuso il ciclo e invece..” (Di venerdì 30 aprile 2021) Laura Torrisi amareggiata su Ig annuncia il ricovero in ospedale. L’attrice soffre da anni di endometriosi e di leiomioma dell’utero. L’ultima volta pensava di aver chiuso con le operazioni e invece si ritrova a sua malgrado ancora a fare i conti con la malattia. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto Laura Torrisi esausta, ricoverata per l’ennesima volta in ospedale per l’endometriosi e il leiomioma dell’uteroNelle ultime ore Laura Torrisi ha voluto informare i suoi followers su Instagram. L’attrice, amareggiata, ha confessato di essere tornata nuovamente in ospedale. La donna 41enne, qualche anno fa aveva dichiarato di soffrire di due terribili malattie con cui ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021)amareggiata su Ig annuncia ilin. L’attrice soffre da anni di endometriosi e di leiomioma dell’utero. L’ultima volta pensava dicon le operazioni esi ritrova a sua malgrado ancora a fare i conti con la malattia. Vediamo nel dettaglio cosa è accadutoesausta, ricoverata per l’ennesima volta inper l’endometriosi e il leiomioma dell’uteroNelle ultime oreha voluto informare i suoi followers su Instagram. L’attrice, amareggiata, ha confessato di essere tornata nuovamente in. La donna 41enne, qualche anno fa aveva dichiarato di soffrire di due terribili malattie con cui ...

