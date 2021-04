Laura Torrisi in ospedale | che cosa ha? «Ho messo le calze antitrombo»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

ha condiviso uno scatto dal letto di ospedale. Tantissimi i commenti di sostegno da parte dei suoi fan. 'Eccomi qua. Di nuovo' , queste le parole condivise dasotto l'...è stata ricoverata in ospedale. A comunicarlo l'attrice stessa, con un post pubblicato sul proprio profilo: ecco come ...L'ex compagna di Pieraccioni è tornata in ospedale: problemi all’utero per Laura Torrisi. Gregoraci e altre vip le danno forza.La malattia che affligge Laura Torrisi è tornata, l’attrice è di nuovo ricoverata in ospedale, in attesa di un nuovo intervento. La Torrisi deve tornare in sala operatoria, a Capodanno credeva di aver ...