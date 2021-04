Laudisa: “Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore” (Di venerdì 30 aprile 2021) Laudisa: “Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore, rinnovo di Insigne? Potrebbe arrivare in autunno, i segnali sono positivi” Carlo Laudisa, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Quste le sue parole: “Per quanto Koulibaly sia un giocatore di grandissimo livello, le grandi società non stanno ancora predisponendo i piani per giocatori così costosi. -riporta Laudisa – Panchina del Napoli? Mi sembra razionale aspettare la fine della stagione e cosa farà Gattuso, che ha frenato i dialoghi con la Fiorentina. Sono stati fatti tanti nomi, uno su ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 30 aprile 2021): “Illadelperil, rinnovo di Insigne? Potrebbe arrivare in autunno, i segnali sono positivi” Carlo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Quste le sue parole: “Per quanto Koulibaly sia un giocatore di grandissimo livello, le grandi società non stanno ancora predisponendo i piani per giocatori così costosi. -riporta– Panchina del? Mi sembra razionalere ladella stagione e cosa farà Gattuso, che ha frenato i dialoghi con la Fiorentina. Sono stati fatti tanti nomi, uno su ...

Advertising

Enzovit : Laudisa: 'Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore'' - sscalcionapoli1 : Laudisa: 'Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore, rinnovo di Insigne? Potrebbe… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO – Laudisa: 'Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore, rinnovo di Insigne? Pot… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO – Laudisa: 'Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore, rinnovo di Insigne? Pot… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO – Laudisa: 'Il Napoli aspetta la fine del campionato per scegliere il nuovo allenatore, rinnovo di Insigne? Pot… -