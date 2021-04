La variabile Joe Manchin sui destini del clima

(Di venerdì 30 aprile 2021) E così credevate di potervi disinteressare di chi fosse il senatore della Virginia Occidentale, e dirigere i vostri pensieri a faccende più accattivanti? Ripensateci. Joeè temporaneamente diventato uno degli uomini più influenti del mondo. Facciamo un passo indietro. Per la Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, Joe Biden ha chiamato a raccolta i potenti del pianeta, da Xi Jinping a Draghi, da Putin a Modi. L’obiettivo del volenteroso Joe era quello di crearsi un bel palcoscenico su cui annunciare i nuovi goaltici della sua amministrazione, dimostrare che gli USA sono sul pezzo, che ilè una priorità, che vogliono mettersi alla guida della rivoluzione green. Quindi Biden, con il suo Inviato Speciale per ilJohn Kerry, ha annunciato tutto ringalluzzito che gli Stati Uniti vogliono ...

L'HuffPost

L'obiettivo del volenterosoera quello di crearsi un bel palcoscenico su cui annunciare i nuovi goal climatici della sua amministrazione, dimostrare che gli USA sono sul pezzo, che il clima è una ...I media americani stanno infatti studiando le prossime mosse del presidenteBiden, intenzionato ...sulle plusvalenze finanziarie? Attualmente negli Stati Uniti si pagano imposte in misuraBiden vuole ridurre le emissioni Usa del 50% entro il 2030. Ma senza il voto di un senatore dem della Virginia non se ne fa niente ...Wall Street verso aumento delle imposte sul capital gain. Come funziona la tassa negli USA e perché l’Italia studia con interesse il sistema.