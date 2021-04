La biografia di Roth consegnata al rogo: cronaca di una sconfitta culturale. No pasaran (Di venerdì 30 aprile 2021) Stanno vincendo loro: i censori, gli oscurantisti, i fanatici. Stavolta lo sciocchezzaio della cancel culture esce dal recinto della setta, abbandona i territori del ridicolo in cui si sono radicati per diventare potere intimidatorio vero, potenza di fuoco che accende i nuovi roghi dei libri. Stavolta cominciano a fare un po’ paura, con una casa editrice americana costretta a mandare al macero le copie della biografia di uno scrittore odiato dalle squadre della cancel culture, per di più scritta da un biografo accusato di molestie. Facciamo attenzione: un libro viene mandato al macero, un’enormità. Davvero se il criterio per salvare un libro dalle fiamme del rogo fanatico fosse la fedina penale, o anche solo la moralità, dell’autore di quel libro, allora la libertà d’espressione, la libertà culturale, la vita editoriale, il mercato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Stanno vincendo loro: i censori, gli oscurantisti, i fanatici. Stavolta lo sciocchezzaio della cancel culture esce dal recinto della setta, abbandona i territori del ridicolo in cui si sono radicati per diventare potere intimidatorio vero, potenza di fuoco che accende i nuovi roghi dei libri. Stavolta cominciano a fare un po’ paura, con una casa editrice americana costretta a mandare al macero le copie delladi uno scrittore odiato dalle squadre della cancel culture, per di più scritta da un biografo accusato di molestie. Facciamo attenzione: un libro viene mandato al macero, un’enormità. Davvero se il criterio per salvare un libro dalle fiamme delfanatico fosse la fedina penale, o anche solo la moralità, dell’autore di quel libro, allora la libertà d’espressione, la libertà, la vita editoriale, il mercato ...

