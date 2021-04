Israele, tragedia di Monte Meron: 44 morti (Di venerdì 30 aprile 2021) Tel Aviv - Una fuga di massa durante una celebrazione religiosa ha causato una strage in Israele : è di almeno 44 morti e oltre 150 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - , infatti, il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Tel Aviv - Una fuga di massa durante una celebrazione religiosa ha causato una strage in: è di almeno 44e oltre 150 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - , infatti, il ...

Advertising

meb : Ci stringiamo al popolo di #Israele per la tragedia che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti durant… - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - Antonio_Tajani : Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron… - romaebraica : Durante la gioiosa festa di Lag BaOmer ci giunge da Israele la triste notizia di un incidente che ha provocato circ… - giovannicentore : RT @pinapic: Esprimo cordoglio e solidarietà a tutte le famiglie delle vittime e al popolo di Israele nella tragedia avvenuta durante le ce… -