Inter | il Crotone e l’Atalanta sulla strada Scudetto De Paul sfida Dybala

Nel turno di campionato che potrebbe vedere l'assegnazione dello Scudetto all'Inter, i nerazzurri faranno visita al Crotone, nella più classica delle sfide "testacoda".Quella dell'Ezio Scida sarà una partita dagli umori diametralmente opposti: da un lato i nerazzurri aspettano solo la matematica per il tricolore, dall'altro i calabresi l'aritmetica per la retrocessione. La contrapposizone tra le due squadre ovviamente si ravvisa anche nei dati: Inter è nettamente più performante dal punto di vista tecnico (IET +7,7%), fisico (+3,7%), tattico (K-Movement +7,3%) e nella fase di non possesso (Pressing +7,6%). Anche sul piano del gioco la differenza di qualità è evidente, con i ragazzi di Conte abituati a completare con successo 18 passaggi ad altissima difficoltà a partita, contro i 6 del Crotone.

