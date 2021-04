Il Sindaco di Caivano Enzo Falco a ‘La Res Publica’:”Ecco i miei progetti, c’è bisogno di nuove assunzioni al Comune” (Di venerdì 30 aprile 2021) Manutenzione stradale, dipendenti comunali che scarseggiano e uffici che restano scoperti, illuminazione e chiarimento sulle polemiche di questi giorni. Enzo Falco, Sindaco di Caivano, eletto al primo turno nel settembre 2020, ha parlato a tutto campo nella puntata di giovedì 29 aprile 2021 facendo il punto su alcune situazioni di cui si è discusso in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Manutenzione stradale, dipendenti comunali che scarseggiano e uffici che restano scoperti, illuminazione e chiarimento sulle polemiche di questi giorni.di, eletto al primo turno nel settembre 2020, ha parlato a tutto campo nella puntata di giovedì 29 aprile 2021 facendo il punto su alcune situazioni di cui si è discusso in L'articolo

Advertising

iovino_giuseppe : CAIVANO. Il familismo del Sindaco Falco ha stancato una parte di Orgoglio Campano - - XYZxyzY6 : RT @sabripillot: Dopo il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio - che esporrà per 2 mesi sulla facciata del comune uno striscione che chiede… - annoupanoux : RT @sabripillot: Dopo il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio - che esporrà per 2 mesi sulla facciata del comune uno striscione che chiede… - AntonioSpadafo4 : RT @sabripillot: Dopo il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio - che esporrà per 2 mesi sulla facciata del comune uno striscione che chiede… - GiuliaAngelax : RT @sabripillot: Dopo il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio - che esporrà per 2 mesi sulla facciata del comune uno striscione che chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Caivano Trasporti, da oggi in servizio a Napoli 13 nuovi autobus a metano nell'Anm L'EPIDEMIA Coronavirus a Caivano, caso positivo tra i dipendenti: chiude il... I nuovi veicoli a metano sono stati mostrati questa mattina al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris presso il deposito ...

Coronavirus a Caivano, caso positivo tra i dipendenti: chiude il cimitero Il Covid - 19 non dà tregua. A Caivano il sindaco Enzo Falco chiude anche il cimitero di Pascarola, per la positività al coronavirus riscontrata ad un dipendente in servizio presso i relativi uffici comunali della grossa frazione. ...

CAIVANO. Pagati i gettoni di presenza. Sindaco e maggioranza sono sordi al richiamo della solidarietà Minformo Europa League: le ultime verso Villarreal-Arsenal La vittoria di questa competizione potrebbe dare prestigio ad un’annata fin qui abbastanza deludente, soprattutto in casa Arsenal. Nell’Arsenal invece scelte forzate invece viste le diverse indisponib ...

Da oggi rilascio dei certificati anagrafici nelle tabaccherie. CAIVANO - Grazie ad una convenzione tra Comune di Caivano e la Federazione Italiana Tabaccai sono undici le attività del territorio che hanno aderito al nuovo progetto. A partire da oggi, i certificat ...

L'EPIDEMIA Coronavirus a, caso positivo tra i dipendenti: chiude il... I nuovi veicoli a metano sono stati mostrati questa mattina aldi Napoli Luigi de Magistris presso il deposito ...Il Covid - 19 non dà tregua. AilEnzo Falco chiude anche il cimitero di Pascarola, per la positività al coronavirus riscontrata ad un dipendente in servizio presso i relativi uffici comunali della grossa frazione. ...La vittoria di questa competizione potrebbe dare prestigio ad un’annata fin qui abbastanza deludente, soprattutto in casa Arsenal. Nell’Arsenal invece scelte forzate invece viste le diverse indisponib ...CAIVANO - Grazie ad una convenzione tra Comune di Caivano e la Federazione Italiana Tabaccai sono undici le attività del territorio che hanno aderito al nuovo progetto. A partire da oggi, i certificat ...