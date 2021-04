Il nostro tocco shabby chic (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi anni si è assistito ad un’inflazione del termine shabby chic in tema di arredamento e spesso la definizione viene usata erroneamente. Siamo di fronte ad un ossimoro: shabby in inglese significa usurato, trasandato, sciupato; chic, invece, è l’esatto contrario; allora perché questi due termini vengono associati? Il shabby chic Style è caratterizzato da arredi dalle forme classiche e ricercate, la cui verniciatura appare sciupata e vissuta – in realtà non lo è – e da elementi eleganti, dati da tessuti e complementi di arredo. Gli elementi essenziali che definiscono questo stile sono: -tinte tenui che ruotano attorno al bianco e ai colori del legno; – tessuti quali lino e cotone; – elementi decorativi dall’aspetto retrò o realmente antichi quali cornici, specchi, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi anni si è assistito ad un’inflazione del terminein tema di arredamento e spesso la definizione viene usata erroneamente. Siamo di fronte ad un ossimoro:in inglese significa usurato, trasandato, sciupato;, invece, è l’esatto contrario; allora perché questi due termini vengono associati? IlStyle è caratterizzato da arredi dalle forme classiche e ricercate, la cui verniciatura appare sciupata e vissuta – in realtà non lo è – e da elementi eleganti, dati da tessuti e complementi di arredo. Gli elementi essenziali che definiscono questo stile sono: -tinte tenui che ruotano attorno al bianco e ai colori del legno; – tessuti quali lino e cotone; – elementi decorativi dall’aspetto retrò o realmente antichi quali cornici, specchi, ...

Ultime Notizie dalla rete : nostro tocco L'accessorio 2021, il cappello all'uncinetto estivo e colorato - ... che vela gli occhi da sguardi indiscreti e regala un tocco vintage irresistibile. Il look con il ... D'altronde, l'occasione d'uso del crochet hat è semplicemente il nostro tempo libero. I migliori look ...

Nail art per la primavera 2021: 7 idee per la decorazione unghie ... portando un tocco di luce e colore senza troppi problemi, con un tocco di colla e dandoci tante ... se ci servono i giusti spunti, vediamo quali design ci sembrano più adatti al nostro stile o anche al ...

Marisa Laurito: “Mi toccò veramente e io gli detti uno strattone” Il Fatto Quotidiano "A Ferrara la nostra musica ha toccato il cielo" di Stefano Lolli "Grazie a Ferrara, abbiamo toccato il cielo con un dito ... Battute a parte, è stata un’emozione grandissima: avere idealmente ai nostri piedi una città così bella, sentirci parte di ...

State of Play 29 Aprile - IL NOSTRO COVERAGE Lo State of Play di Sony del 29 Aprile si è appena concluso, e come era stato vociferato si sono visti esattamente due titoli indie mentre le luci dei riflettori sono state prese di prepotenza dai 15 ...

