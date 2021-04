I suoi padri

(Di venerdì 30 aprile 2021) Non capita spesso e, anche per questo, Lorenzo è sempre molto contento quando scopre che, a prenderlo in uscita all’asilo, c’è non uno soltanto, ma entrambi ipapà. L’altro pomeriggio, poi, con noi c’era anche Martino, suo fratello, che avevamo fatto uscire dal nido con anticipo: e allora sì che si fa festa vera. Non scherzo: l’occasione è proprio una festa, se così si può chiamare in questo periodo, dove è permesso incontrarsi, due famiglie per volta, ancora meglio se all’aperto. Giada compie 5 anni e, tra tutte le compagne e i compagni con cui giocare, mangiare schifezze e soffiare sulle candeline, ha scelto Lorenzo. Né io né Nicola conosciamo ancora bene i genitori di Giada: mi è capitato di scambiarci solo un saluto quando mi sono presentato in qualità di rappresentante della classe, eletto per investitura diretta delle maestre. Giada e Lorenzo, invece, ...

