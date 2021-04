I RAPPORTI DI BILL GATES IN CINA | 23andMe e IL TUO DNA

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Esiste una connessione tra la, YouTube e la raccolta di DNA?recenti rivelano che un’azienda cinese con collegamenti alla Fondazioneè coinvolta nei test COVID-19 e rappresenta una potenziale minaccia per la privacy, in particolare per i dati medici e sanitari di coloro che sono stati testati per COVID-19. Alla proviene da Database Italia.