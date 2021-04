“Ha mentito” UeD | tutto lo studio contro il cavaliere Una mancanza di rispetto senza precedenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nella puntata di martedì 27 aprile amore a Uomini e Donne abbiamo avuto un’altra conferma di questa celebre frase. Non è la prima volta, né, ci potete scommettere, sarà l’ultima. Nellodel programma condotto da Maria De Filippi ci sono Biagio Di Maro e la signora Sara. Come sanno bene gli appassionati di UeD è il momento delle confessioni, quello in cui cavalieri, dame e, insomma gli innamorati, o presunti tali, raccontano quello che è avvenuto quando sono usciti insieme. Per quei pochi che non se lo ricordassero Biagio è ildel Trono Over e, tra le sue ‘conquiste’, c’è stata anche Gemma Galgani. Ora Biagio sta rivelando cosa è successo con Sara. E pare non avere proprio alcun timore di svelare, ma proprio. Continua dopo la foto “Per me va benissimo – dice con un bel sorrisone sornione ...