GPI | ok da soci a bilancio 2020 e nuovo CdA

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di GPI,età quotata sul mercato MTA e attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre(che evidenzia un utile di esercizio di 8.639.256,39 euro) e la distribuzione di un dividendo lordo pari ad 0,50 euro per ciascuna azione avente diritto al dividendo a valere sull’ammontare dell’utile dell’esercizio(con un payout ratio pari a circa il 64% dell’utile consolidato del gruppo). Ihanno approvato la politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 e si sono espressi favorevolmente sui compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel. Via libera anche al piano di acquisto di azioni proprie ordinarie. Sono stati ...

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GPI, società quotata sul mercato MTA e attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre ...